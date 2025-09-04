Самарский застройщик не желает искать компромисс с владельцем соседнего манежа

В Самаре продолжается разбирательство между ООО СЗ «Парковый» и владельцем мини-стадиона на ул. Академика Павлова, 26, расположенного рядом со стройкой жилого дома. Представитель застройщика заявил о нежелании идти на компромисс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Уроженец Самары Евгений Морозов более десяти лет назад построил искусственное поле с теплыми раздевалками. Позже на участке появилась крытая конструкция, ставшая первым в городе мини-стадионом. На нем проводились тренировки и различные соревнования.

Застройщик ООО СЗ «Парковый» недавно начал строить жилой дом рядом с мини-стадионом. Во время рытья котлована для подземной парковки произошло проседание грунта. Часть поля провалилась, а сам спорткомплекс был поврежден. Застройщик подал в суд с требованием снести стадион, считая его самовольной постройкой. Однако, согласно позиции собственника, конструкция мини-стадиона является сборно-разборной и не относится к капитальному строительству.

«Данное футбольное поле являлось центром притяжения для всех любителей футбола и активного образа жизни в Октябрьском районе Самары. Родители с детьми по утрам проводили просто занятия физкультурой. Сейчас мне звонят тренеры, спортсмены, жители и спрашивают, а чем помочь? А я не знаю, что ответить. Застройщик требует вернуть ему 60 м якобы захваченной земли и требует сноса. Создается впечатление, что вникать в нашу ситуацию и суд не собирается»,— заявил господин Морозов.

Во время заседания собственник футбольного манежа неоднократно просил суд и застройщика предоставить время и дать возможность договориться, но представитель истца категорически отказался.

Андрей Сазонов