В Самаре площадку за ТК «Амбар» предложили застроить жильем

Территория за торговым комплексом «Амбар» в Самаре рассматривается под малоэтажную и среднеэтажную застройку. Речь идет об участке в районе Южного шоссе площадью около 41,5 тыс. кв. м. Документация размещена на сайте городской администрации.

С инициативой застроить территорию обратилось к чиновникам ООО «Специализированный застройщик "Глобал Вижн Девелопмент"». Пока мэрия опубликовала проект решения о предоставлении разрешения на вид использования участка. Документ должен быть рассмотрен на публичных слушаниях.