В Переславле изъяли полкилограмма конопли

В Переславле-Залесском полиция изъяла более полкилограмма конопли у местной жительницы. Операция прошла на улице Строителей, где задержали женщину 1998 года рождения, ранее привлекавшуюся к уголовной ответственности.

При досмотре у нее нашли сверток с растительным веществом. Экспертиза подтвердила, что это части конопли весом 591,52 грамма. Женщина заявила, что собрала растение для личного потребления.

ОМВД России «Переславль-Залесский» возбудило уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ за незаконное приобретение и хранение наркотиков.

