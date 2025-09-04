Директора иркутского студгородка обвинили в хищении 23 млн рублей

Суд рассмотрит уголовное дело в отношении директора и администратора студенческого городка Иркутского государственного университета путей сообщения, которым предъявлено обвинение в мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Об этом рассказали в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В материалах следствия указывается, что директор студгородка в период с 2001-го по 2019 год фиктивно трудоустроила на различные должности восемь граждан, присвоив зарплату за якобы выполняемые ими функции. Кроме того, в 2020–2023 годах она с администратором общежития заселяла студентов без официального оформления, похитив полученные от них денежные средства.

По подсчетам правоохранителей, транспортному вузу причинен ущерб на сумму свыше 23 млн руб. В целях его возмещения на имущество обвиняемых наложен обеспечительный арест.

Илья Николаев