Наталья Романова сменила Анатолия Кузнецова на посту руководителя ВВППК

Совет акционеров АО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания» (ВВППК) 3 сентября принял решение о смене руководителя организации. Как сообщается на сайте компании, с 4 сентября руководителем стала Наталья Романова, ранее бывшая заместителем гендиректора по экономике и финансам.

Наталья Романова работает на железной дороге с 2006 года, с 2014 года — в ВВППК. С 2017 года компанию возглавлял Анатолий Кузнецов. Как стало известно «Ъ-Приволжье», договор с ним расторгли по соглашению сторон.

«Волго-Вятская пригородная пассажирская компания» была создана в 2009 году, ее учредителями выступают ОАО «Российские Железные Дороги», а также правительства Кировской и Нижегородской областей. В зону обслуживания перевозчика входят Нижегородская и Кировская области, части Владимирской области и Удмуртии.

Галина Шамберина