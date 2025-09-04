Рачленитель супруги в Удмуртии арестован после заявления в полицию о ее розыске

Региональное СУ СКР возбудило уголовное дело на 31-летнего жителя Глазова по обвинению в непреднамеренном убийстве своей супруги (ст. 111 УК) и последующем расчленении ее тела с сокрытием останков в лесополосе, сообщили в ведомстве. Перед этим фигурант обратился в полицию с заявление об исчезновении погибшей.

Следствие считает, что в ночь с 30 июня на 1 июля 40-летний обвиняемый начал высказывать претензии 31-летней супруге за нахождение в состоянии опьянения. В ходе ссоры он несколько раз ударил ее по голове, от чего пострадавшая скончалась.

«В попытке скрыть следы преступления обвиняемый расчленил тело потерпевшей и вывез его в лесополосу вблизи Глазова. После этого он сам обратился в полицию с заявлением о безвестном исчезновении супруги»,— говорится в сообщении СКР.

Следователи совместно с полицейскими установили причастность обвиняемого к преступлению. Фигурант признал свою вину. Назначены необходимые судебные экспертизы, проведены очные ставки. Сегодня Глазовский райсуд Удмуртии отправил фигуранта в СИЗО на два месяца, до 2 ноября.