Суд наказал жительницу Волгограда за гибель троих детей и матери на пожаре

Тракторозаводский районный суд Волгограда вынес приговор в отношении 52-летней местной жительницы по уголовному делу о причинении смерти по неосторожности троим малолетним детям (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Волгоградской области.

Как выяснилось в суде, 25 января этого года фигурантка отправилась на работу. В квартире остались ее 78-летняя мать и трое взятых под опеку детей — четырехлетние девочки и пятилетний мальчик. В какой-то момент малыши взяли в руки зажигалку, в результате чего возник пожар. Трое детей и мать фигурантки погибли.

Незадолго до трагедии эти дети уже игрались в квартире зажигалкой, поджигали мебель, однако тогда пожар удалось предотвратить. Несмотря на это, фигурантка 25 января не убрала зажигалку в недоступное для детей место.

По решению суда она получила 3,5 года условно с испытательным сроком 3,5 года. В законную силу приговор не вступил.

Павел Фролов