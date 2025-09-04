«Окская судоверфь» отправила на испытания буксир для Морспасслужбы

«Окская судоверфь» (Навашино, Нижегородская область) отправила на ходовые испытания буксир-спасатель проекта NE025 «Фавор» для Морспасслужбы. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Фавор» — заключительное судно серии из пяти буксиров, которые верфь строит для заказчика. Четыре судна проекта NE025 уже работают в портах Мурманска и Петропавловск-Камчатского.

Первые испытания буксира пройдут в Чкаловске. После них «Фавор» ожидает приемка и регистрация в порту Архангельск.

Владимир Зубарев