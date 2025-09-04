Греф: стимулы к накоплению у россиян будут сохраняться до конца года

Глава Сбербанка Герман Греф ожидает, что стимулы к накоплению у россиян будут сохраняться до конца текущего года. Об этом он сообщил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Реальная ставка по депозитам стимулирует накопительную модель поведения, поэтому стимулы к накоплению у населения будут сохраняться до конца года»,— сказал он. Греф отметил, что не помнит, когда реальная доходность по вкладам была на уровне 10%, как сейчас.