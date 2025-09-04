В Уфу на международный чемпионат приедут геологи из 16 стран

В Уфе с 8 по 17 сентября пройдет третий международный геологический чемпионат, организованный Роснедрами и правительством Башкирии. В мероприятии примут участие 38 команд из 16 стран, включая Узбекистан, Казахстан, Китай, Египет и Южную Африку.

Участники продемонстрируют свои знания в радиометрии, минералогии, петрографии, палеонтологии и других областях. Их будут оценивать эксперты из Роснедр, ведущих вузов и компаний-недропользователей. Победители получат стажировку на предприятиях геологической отрасли.

Министр природопользования и экологии Республики Башкортостан Нияз Фазылов отметил, что мероприятие способствует развитию геологической науки и возрождению интереса к профессии геолога.

Олег Вахитов