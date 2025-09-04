В Абзелиловском районе потратили 100 млн рублей на ремонт школьного интерната

Капитальный ремонт интерната средней школы в селе Бурангулово Абзелиловского района обошелся в 103 млн руб., сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе ООО «Салаватское», профинансировавшего проект.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Словохотов Фото: Сергей Словохотов

Реконструкция двухэтажного общежития, рассчитанного на 29 школьников, включала в себя обустройство спортзалов, кухонного блока, санузлов, музея и других помещений. Работы также включали замену кровли и утепление фасада.

Стоимость капитального ремонта изначально составляла 70 млн руб., по ходу работ затраты увеличились на 33 млн руб., рассказали в компании.

ООО «Салаватское» зарегистрировано в 2019 году в Нагайбакском районе Челябинской области, с августа 2025 года — в селе Аскарово Абзелиловского района Башкирии. Компания владеет лицензией на разработку одноименного медно-порфирового месторождения, его ориентировочные запасы составляют 208,7 млн тонн руды. При подтверждении запасов «Салаватское» планирует строительство горно-обогатительного комбината с выходом на полную мощность в 2030 году.

Олег Вахитов