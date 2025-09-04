Глава СКР запросил доклад по делу о травмировании ребенка в детском саду Самары

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Самарской области Павлу Олейнику доложить об установленных обстоятельствах травмирования малолетнего в детском саду в Самаре. По завершении расследования главе ведомства доложат о результатах расследования уголовного дела, сообщает информационный центр СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

По информации ведомства, жительница Самары не согласна с ходом установления обстоятельств травмирования ее семилетнего сына. В декабре прошлого года мальчика обнаружили без сознания и без присмотра воспитателей в помещении учреждения. Пострадавшего доставили в реанимационное отделение с травмой головы. Мать ребенка «опасается, что виновные смогут избежать привлечения к ответственности».

В СУ СК России по Самарской области по данному факту возбудили уголовное дело.

Руфия Кутляева