Мэрия Иркутска объявила торги на право застройки жилого участка за 23 млн рублей

Администрация Иркутска выставила на торги право заключения договора о комплексном развитии территории (КРТ) жилой застройки на участке площадью 126,5 тыс. кв. м в границах улиц Зимняя, Сарафановская, Тулунская, Баррикад, Напольная в Куйбышевском районе города. Начальная цена лота — 23,8 млн руб., при этом инвестиции в КРТ должны составить не менее 27,6 млрд руб., сообщается в материалах портала ГИС.Торги.

Согласно конкурсным материалам, застройщик должен снести 73 многоквартирных жилых дома, а также иные капитальные объекты, в числе которых гаражи, склады и магазины. Взамен будет создано или приобретено жилье для собственников помещений. Всего предстоит расселить около 2 тыс. жителей, проживающих в указанных домах.

Договор действует до 31 декабря 2033 года. Победителю торгов также предстоит при подготовке документации по планировке территории предусмотреть земельный участок площадью не менее 30 тыс. кв. м под школу вместимостью не менее 1275 мест, который необходимо будет передать администрации.

Застройщик также обязан будет не позднее 2033 года построить и безвозмездно передать в муниципальную собственность объекты коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и иные объекты капитального строительства. Что конкретно имеется в виду, в документации не приводится.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 4 сентября по 29 сентября 2025 года.

