Семь районов Горного Алтая изменили уставы в рамках муниципальной реформы

Советы депутатов семи районов Республики Алтай из 10 внесли поправки в уставы районов, приведя их в соответствие с республиканским законом о реформе местного самоуправления (МСУ). Об этом сообщил глава региона Андрей Турчак в ходе «прямой линии», состоявшейся 4 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Кичанов, Коммерсантъ Фото: Михаил Кичанов, Коммерсантъ

«Вчера у нас прошла сессия в Онгудае, вчера прошла сессия в Кош-Агаче… У нас остался Улаганский район, у нас осталось Шебалино и у нас остался Усть-Канский район. На следующей неделе сессии состоятся. Всё. Это приведение районных уставов в соответствие с республиканским законом»,— рассказал господин Турчак.

Как писал «Ъ-Сибирь», 24 июня 2025 года госсобрание — эл курултай Республики Алтай приняло закон о переводе МСУ в регионе на одноуровневую модель. Но, например, 22 августа сессия райсовета Шебалинского района не стала вносить поправки в устав района, который предусматривает двухуровневую модель МСУ.

По словам Андрея Турчака, в Майминском районе все сельсоветы, кроме Манжерокского, приняли решения о досрочном сложении своих полномочий в рамках реформы. «Манжерокский не принимает. Мы понимаем, по какой причине — самое самодостаточное, высокодоходное и т. д. Бог с ним, год-два они доработают до истечения»,— пояснил он. 18 августа сессия депутатов Манжерокского сельсовета, «учитывая мнение жителей», приняла решение о несогласии с переходом на одноуровневую модель МСУ.

Валерий Лавский