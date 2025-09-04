Контракт на ремонт Комсомольского моста планируют заключить в этом месяце

Мэрия Ярославля намерена заключить контракт на ремонт проезжей части Комсомольского моста в сентябре текущего года. Об этом власти сообщили в ответ на вопрос местного жителя.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в ходе карточного ремонта в этом году на объекте выявили разрушение нижнего слоя асфальтобетонного покрытия и гидроизоляции, с 25 июня мост закрыт для проезда.

На ремонт власти планировали потратить около 25 млн руб. — такова была начальная цена контракта. Однако аукцион по выбору подрядчика был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок. Согласно информации с портала госзакупок, заказчик МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» Ярославля получил согласование на заключение контракта с единственным поставщиком.

Согласно проекту, работы планировали завершить до 1 ноября 2025 года.

Алла Чижова