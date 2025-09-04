Член политбюро ЦК КПК прибыл в Россию для участия в ВЭФ и встречи с Путиным

Член политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, заместитель председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун прибыл во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

В ходе визита у него запланирована встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Также 5 сентября он поучаствует в пленарном заседании на полях ВЭФ с российским лидером.

В марте 2025 года Ли Хунчжуна назначили сопредседателем Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития. С российской стороны сопредседателем является Борис Титов — спецпредставитель президента по связям с международными организациями. Господин Титов сегодня отметил, что растущее взаимодействие Москвы и Пекина «создает новый экономической расклад во всем мире».

