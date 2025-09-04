Суд в Сибае рассмотрит дело экс-начальника отдела Росгвардии

Сибайский межрайонный следственный отдел завершил расследование уголовного дела бывшего начальника отдела филиала ФГУП «Охрана» Росгвардии по Сибаю Ильдара Мусина. Он обвиняется в получении взяток в крупном и особо крупном размерах, а также мошенничестве с использованием служебного положения («в» ч. 5 и ч. 2 ст. 290, ч. 3 ст. 159 УК РФ).

По материалам дела, с 2017 по 2023 год обвиняемый получил от подчиненных более 570 тыс. руб. «за дополнительную работу, за общее покровительство по службе, неприменение мер дисциплинарной ответственности и включение в списки на получение премии», сообщила пресс-служба управления СКР по Башкирии.

Также обвиняемый получал часть зарплаты с инженера, которому якобы помог устроиться на работу. Всего он получил 195 тыс. руб. На самом деле фигурант уголовного дела не мог решить этот кадровый вопрос, отметили в СКР.

Преступления были выявлены сотрудниками регионального СКР, УФСБ и МВД.

Уголовное дело направлено в суд.

Майя Иванова