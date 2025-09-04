Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Ущерб экономике от кибератак за восемь меяцев может составить 1,5 трлн рублей

Сбербанк прогнозирует усугубление ущерба для российской экономики от действий хакеров. В за восемь месяцев года он может составить около 1,5 трлн руб., сообщил зампред правления банка Станислав Кузнецов на Восточном экономическом форуме.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«При росте атак в три раза в текущем году, мы считаем, что в целом ситуация имеет тренд на ухудшение и ущерб российской экономике может составить около 1,5 трлн рублей»,— сказал господин Кузнецов. Он назвал эти цифры «колоссальными» и свидетельством того, что хакеры начали «охотиться на другом уровне».

Как ранее писал «Ъ», в первом полугодии доля хакерских атак, сопряженных со сбором данных об уязвимостях в системах отечественных компаний, выросла более чем в пять раз по итогам первого полугодия. Эксперты связывают это со стремлением киберпреступников к более тщательной подготовке перед нанесением удара.

Подробнее — в материале «Разведка кибербоем».

Татьяна Исакова, Владивосток

