Москвичи осенью смогут подтверждать возраст по биометрии в магазинах

Осенью 2025 года в России начнут использовать биометрическую идентификацию для подтверждения возраста на кассах самообслуживания в магазинах, сообщил генеральный директор Центра биометрических технологий Владислав Поволоцкий.

«У нас на эту осень запланированы первый опытный запуск и эксплуатация подтверждения возраста по биометрии на кассах самообслуживания»,— сказал он на Восточном экономическом форуме (цитата по ТАСС).

Пилотный проект стартует в Москве в торговых точках одной из крупных сетей. Новая технология позволит покупателям приобретать товары с возрастными ограничениями, сократив время обслуживания и освободив сотрудников от необходимости проверять документы. Покупатели смогут выбирать способ подтверждения возраста, что увеличит удобство и гибкость при покупке товаров.