В Оренбуржье возбудили дело о смерти инженера-механика при загрузке зерна

В Абдулино следственные органы возбудили уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 143 УК РФ). Погиб работник предприятия, которое занимается оптовой торговлей зерна. Об этом сообщает СУ СКР по Оренбургской области.

По версии следствия, 28 августа инженер-механик организации находился рядом со зданием ангара, расположенного на ул. Сельхозтехника. Во время работ по загрузке зерна в бункеры-накопители работник поднялся по лестнице на площадку металлической конструкции и упал оттуда. Мужчина скончался на месте происшествия.

В рамках предварительного следствия действиям должностных лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда, дадут правовую оценку.

Руфия Кутляева