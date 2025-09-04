61% объявлений о новостройках в Удмуртии просматривают жители других регионов

Около 61% просмотров объявлений о новостройках в Удмуртии приходят от пользователей, чей IP-адрес принадлежит другим регионам, следует из данных экспертов «Циан.Аналитики». Это подтверждает высокий интерес к новостройкам в республике со стороны покупателей из Москвы и Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Около половины всего спроса на рынке новостроек формируют покупатели из других регионов. Если семейную ипотеку начнут выдавать только по месту прописки, это потенциально сократит количество таких сделок на 20-25%»,— комментирует эксперт сервиса Елена Бобровская.

В целом, на рынке новостроек наблюдается тенденция, при которой почти половина интереса (53% просмотров) формируется не местными жителями, а покупателями из других субъектов РФ. Наиболее активный межрегиональный спрос наблюдается в таких регионах, как Ленинградская область (94% просмотров), Адыгея (93%) и Московская область (82%).