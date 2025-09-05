Парижская опера направилась в «новую эру»

Новый сезон в Парижской опере начался с анонса масштабной реконструкции, которая ждет все четыре здания главного французского театра: Palais Garnier, Opera Bastille, хранилище декораций и костюмов Ateliers Bertier и балетную школу в Нантере. Основные работы начнутся летом 2027 года, завершить их планируется к 2032 году. Стоимость исторического проекта модернизации, в котором сошлись нужды театра, амбиции президента Эмманюэля Макрона и интересы меценатов, оценивается в €450 млн. Комментирует Мария Сидельникова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рассмотреть интерьеры Opera Garnier можно будет и во время ремонта

Фото: Esra Hacioglu Karakaya / Anadolu / Getty Images

Пресс-конференцию, организованную Министерством культуры, давали в панорамном фойе на седьмом этаже Opera Bastille. Оттуда открывается живописный вид на район вокруг театра. Именно ему в ближайшие несколько лет и предстоит стать центром «беспрецедентного» проекта реконструкции, названного «Nouvelle ere, nouvel air» («Новая эра, новый воздух»). «Опера станет пространством, прочно вошедшим в повседневную жизнь города — как для парижан, так и для туристов,— заявила министр культуры Рашида Дати.— Преобразуя Opera Bastille, мы заново свяжем площадь Бастилии с ее главным входом, а также создадим связь с Фобур-Сен-Антуан — историческим районом ремесел».

Детали, вероятно, прояснит международный архитектурный конкурс по переосмыслению общественных пространств Бастилии, запланированный на эту осень (пресс-конференция вопросов не предполагала). Однако уже очевидно, что Парижская опера следует мировой тенденции перевода театра «на полный рабочий день». По словам Рашиды Дати, начиная с 2030 года, пять тысяч квадратных метров Opera Bastille станут доступны для бесплатного посещения в дневное время. Здесь появятся новые площади для мастерских, выставок и прочих культурных и развлекательных событий, которые сегодня считаются второстепенными в театральной жизни.

Гигантское здание Opera Bastille — «трудный ребенок» Парижской оперы. Идея ее создания принадлежит Франсуа Миттерану. В 1982 году президент-социалист и его окружение задумали построить «оперу для народа» — полную противоположность золотому дворцу Гарнье: современную и открытую, такую, чтобы простые обитатели районов-кварталов наконец променяли футбольный матч на «Аиду». С технической точки зрения от нового театра требовалось принимать как можно больше зрителей (зал рассчитан на 2745 мест против исторических 1979 в Garnier) и давать как можно больше оперных спектаклей, и все это при минимальных затратах для государства и по доступным ценам для зрителей. Вышло, как обычно, с точностью до наоборот. Архитектурный конкурс, результаты которого объявили в декабре 1983 года, обернулся скандалом. Как и век назад с Шарлем Гарнье, победил никому не известный канадский архитектор уругвайского происхождения Карлос Отт. За тяжеловесность и неприветливость проект подвергся жесткой критике. Журналисты окрестили его «торжеством банальности». На строительство ушли огромные средства, интриг было не счесть. Оперу открыли к двухсотлетию революции в 1989 году, однако так никогда и не завершили зал-трансформер для экспериментальных спектаклей малой формы. Сам Миттеран, как президент, новую Оперу принял — куда деваться, но никогда ее не любил и не скрывал этого.

К слову, прошлые претензии к центральной внешней лестнице, которая с открытия так никем, кроме беспризорных, кажется, и не используется, вновь оказались в центре внимания. Лестницу помянула Рашида Дати, и можно предположить, что ее наконец планируют использовать по прямому назначению. Помимо внешних преображений Opera Bastille предстоят основательные закулисные работы по обновлению всего сценического оборудования, которые назрели за почти четыре десятилетия без ремонта, а также приведение здания в соответствие с новыми экологическими стандартами (озеленение, солнечные панели, энергоэффективность и прочие инновации нового века). Крышу, стеклянные перекрытия и системы безопасности уже взялись приводить в порядок, поскольку их состояние вызывало опасения. Полностью же театральную деятельность планируют остановить с 2030 по 2032 год.

До этого — с лета 2027 до 2029 года — ремонт ждет Opera Garnier. Он коснется сцены, оборудования и всей закулисной части. Интерьеры по-прежнему будут открыты для туристических визитов, которые остаются существенной статьей дохода Парижской оперы. Фасад — еще один надежный «кормилец» театра — почистят еще какое-то время (все сборы от рекламных афиш, которыми уже второй год затянут парадный вход Opera Garnier, идут в казну). Параллельно начнутся работы в балетной школе в парижском пригороде Нантер, построенной Притцкеровским лауреатом, французским архитектором Кристианом де Портзампарком и открытой в 1987 году, в бытность Рудольфа Нуреева худруком балета Оперы. Здание давно обветшало. Очередная порция ремонтных работ достанется и костюмным складам Ateliers Bertier на севере Парижа. С момента открытия в 1898 году детище Шарля Гарнье и Гюстава Эйфеля пережило немало трансформаций.

Что касается судьбы спектаклей, потенциальных гостевых сцен и организации творческой работы балетных и оперных артистов — ясности пока нет. Рашида Дати оговорилась, что жизнь «вне стен» должна бурлить. Но как именно — не призналась.

Вслед за лидерами Пятой республики, каждый из которых оставлял свой архитектурный след в истории Франции, в это негласное соревнование включился и Эмманюэль Макрон. У Шарля де Голля был Дефанс, у Жоржа Помпиду — Бобур и башня Монпарнас, у Франсуа Миттерана — рекордсмена — целый выводок: от уже упомянутой многострадальной Opera Bastille до Национальной библиотеки и знаковой пирамиды Лувра Юймин Бэя, у Жака Ширака — Музей Бранли, Николя Саркози проявил себя в урбанистике, инициировав строительство «Большого Парижа». Франсуа Олланд и здесь ничем не отметился.

Эмманюэль Макрон разыгрывает «культурную карту» уже второй срок. Восстановление погорельца Нотр-Дама, обещанное «Новое Возрождение» для Лувра с новым входом, переселением Джоконды и колоссальным бюджетом в €800 млн на десять лет, и вот теперь — «Новая эра» для Парижской оперы. «С 2017 года бюджет на культуру увеличился на €1,4 млрд. Никогда прежде культура не занимала столь важное место в нашей стране»,— стояла горой за своего президента Рашида Дати. Коллизия в том, что реконструкция анонсирована в разгар очередного политического кризиса во Франции: непомерные траты правительств последних лет завели страну в тупик. Менее чем через неделю состоится вотум доверия премьер-министру, и совсем не факт, что Рашида Дати сохранит свое министерское кресло.

Как бы то ни было, государство взяло на себя обязательства профинансировать около 25% от общего бюджета проекта. Остальное Парижская опера намерена набрать своими силами. Тут уже образовалось меценатское трио: Chanel (пообещали €50 млн), банк BNP Paribas и его фонд, а также Тьерри Део, основатель и генеральный директор Meridiam. Другие инициативы только приветствуются.

Мария Сидельникова