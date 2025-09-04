Двое сотрудников сотового оператора из Казани задержаны по подозрению в незаконной регистрации SIM-карт на третьих лиц. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Татарстану.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани задержаны сотрудники оператора связи за незаконную регистрацию SIM-карт

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Казани задержаны сотрудники оператора связи за незаконную регистрацию SIM-карт

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Управление установило, что работники одного из операторов сотовой связи регистрировали SIM-карты на третьих лиц, которые не обращались в офис организации для заключения договоров. Уточняется, что фигуранты причинили ущерб критической информационной структуре РФ.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 274.1 УК РФ. По данной статье задержанные могут получить от трех до восьми лет лишения свободы.

Диана Соловьёва