В Ярославле стали реже отказываться от новорожденных

В Ярославле в 2025 году по данным на 1 августа зафиксировано четыре отказа от детей в роддомах. Об этом на заседании комиссии по социальной политике муниципалитета сообщила начальник управления опеки и попечительства департамента образования мэрии Дайна Шурова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

«У нас до 1 августа отказались от четверых детей. Эта статистика очень радует, поскольку в среднем было побольше — 8–9 детей в год, от которых в роддоме отказываются либо оставляют без документов родители. Детей, у которых в свидетельстве о рождении прочерки, очень мало»,— сказала госпожа Шурова.

Она рассказала, что детей в возрасте до трех лет, оставшихся без родителей и не имеющих тяжелых заболеваний, очень быстро забирают в приемные семьи. На них выстраиваются в очереди, в том числе пары из других регионов.

Алла Чижова