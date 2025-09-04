НАТО не будет применять 5-ю статью к партнерам в Индо-Тихоокеанском регионе

Действие 5-й статьи Устава НАТО, предполагающей коллективную оборону в случае нападения на одного из членов альянса, не будет распространяться на страны—партнеры в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марк Рютте

Фото: Virginia Mayo / AP Марк Рютте

Фото: Virginia Mayo / AP

«Я не думаю, что это произойдет. Но мы видим, что благодаря сотрудничеству с НАТО четыре страны Индо-Тихоокеанского региона, Австралия, Япония, Южная Корея и Новая Зеландия, становятся все сильнее и сильнее. Если Китай однажды решит напасть на Тайвань, этим нападением дело не ограничится»,— сказал Марк Рютте журналистам в Праге (цитата по «РИА Новости»). Так он ответил на вопрос о возможной угрозе со стороны Китая.

После саммита НАТО в Гааге Марк Рютте и партнеры альянса в Индо-Тихоокеанском регионе — Австралия, Япония, Южная Корея и Новая Зеландия — договорились развивать сотрудничество в области новейших технологий, создавать новые возможности для оборонно-промышленного взаимодействия и разработать совместные проекты в космической и морской сферах.

Лусине Баласян