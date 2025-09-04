Саратовского инвалида обеспечили лекарством благодаря прокуратуре

Житель Саратовской области получил необходимый лекарственный препарат после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки по обращению жительницы Екатериновского района прокуратура выяснила, что 75-летний супруг заявительницы является инвалидом второй группы и по медпоказаниям ему требуется прием лекарства, рекомендованного врачебным консилиумом. При этом пациент своевременно не обеспечивался в льготном порядке медикаментом.

По итогам проверочных мероприятий надзорное ведомство внесло представление в региональный минздрав, а в отношении работника районной больницы возбудило дело об административном правонарушений по ч. 3 ст. 19.20 КоАП РФ. В итоге инвалида обеспечили необходимым лекарством.

Павел Фролов