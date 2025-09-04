Уфимский тепловозоремонтный завод выплатил 6,7 млн рублей долга перед персоналом

АО «Уфимский тепловозоремонтный завод» (УТРЗ) погасило около 6,7 млн руб. долга по зарплате перед более чем 50 работниками, сообщила пресс-служба Гострудинспекции по Башкирии. Задолженность была выявлена надзорным ведомством во время внеплановой проверки, начатой из-за заявления о банкротстве предприятия.

Долг образовался за июнь этого года. В трудовой инспекции сообщили, что в сумму вошла компенсация за нарушение сроков выплат. На сегодня УТРЗ полностью выполнил предписание надзорного ведомства.

В июне предприятие подало в арбитражный суд Башкирии заявление о банкротстве, на тот момент кредиторская задолженность компании составляла 13,2 млн руб. В конце августа истец ходатайствовал об отказе от заявления. Судебное заседание по делу назначено 5 сентября.

АО «Уфимский тепловозоремонтный завод» зарегистрировано в 2006 году на базе одноименного ФГУП, подведомственного Министерству путей сообщения России (предприятие ведет историю с 1888 года, когда открылись Уфимские железнодорожные мастерские). Завод ремонтирует маневровые и магистральные тепловозы для железных дорог России и ближнего зарубежья. Нынешние акционеры компании не раскрываются, в 2019 году предприятие принадлежало бизнесмену Руслану Фомичеву. По данным Rusprofile, в 2024 году чистая прибыль УТРЗ составила 723 тыс. руб. при выручке 458 млн руб.

Идэль Гумеров