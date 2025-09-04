Жителя Белебея приговорили к трем годам колонии за угрозу росгвардейцам

Белебеевский городской суд вынес приговор ранее судимому местному жителю, признав его виновным в угрозе применения насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ), сообщают пресс-службы прокуратуры Башкирии и управления СКР. Суд приговорил его к трем годам колонии строгого режима.

Как было установлено в суде, в июле этого года подсудимый заехал на автомобиле в парк «Поющие Родники» на улице Войкова в Белебее. Не желая подчиняться прибывшим сотрудникам Росгвардии, он угрожал им макетом автомата Калашникова.

Подсудимый признал вину.

Майя Иванова