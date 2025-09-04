ООО «БЭСК Инжиниринг» продолжает реализацию крупного энергопроекта в Челябинской области

ООО «БЭСК Инжиниринг» продолжает крупный и сложный проект «под ключ» в Челябинской области. Он включает в себя три значимых объекта: реконструкцию подстанции «Амет», строительство подстанции «ГПП-3» и кабельно-воздушной линии электропередачи, связывающей данные центры питания. Выполняемые работы направлены на увеличение потребления электроэнергии крупного металлургического завода при дальнейшем расширении производственных мощностей.



Монтаж трансформатора на ПС «Амет»

Фото: ООО «Башкирэнерго»

В рамках реконструкции подстанции «Амет» специалисты компании приступили к монтажу силового трансформатора 220 кВ производства холдинга ERSO. Это ключевой этап модернизации, который позволит значительно увеличить пропускную способность подстанции. Опытная команда ООО «БЭСК Инжиниринг» контролирует каждый этап процесса, обеспечивая точность и надежность монтажных работ.

Ранее завершилось строительство кабельно-воздушной линии электропередачи протяженностью 2,2 км. Данная КВЛ свяжет реконструируемый центр питания с подстанцией «ГПП-3», строящейся силами ООО «БЭСК Инжиниринг». Сейчас выполняется протяжка кабеля и установка переходных пунктов.

Возведение подстанции «ГПП-3» ведется полным ходом. Установлены фундаменты под административное здание и открытое распределительное устройство 110 кВ. В ближайшее время подрядчики приступят к строительству каркаса здания и монтажу высоковольтного электротехнического оборудования, включая два силовых трансформатора по 63 МВА, а также оборудование релейной защиты и автоматики.

ООО «Башкирэнерго»