МИД Китая ответил на обвинения Трампа в «заговоре против США»

Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР господин Го Цзякунь отверг обвинения президента США Дональда Трампа. Тот накануне заявил, что Китай, Россия и Северная Корея строят заговор против Соединенных Штатов.

Господин Трамп в своей публикации в социальной сети Truth Social, комментируя военный парад в Пекине, где присутствовали лидеры России, Китая и КНДР, написал: «Пожалуйста, передайте мои самые теплые приветствия Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, пока вы готовите заговор против США».

«Китай никогда не нацеливается на третьи стороны при развитии дипломатических отношений с какой-либо страной»,— заявил на брифинге Го Цзякунь (цитата по «РИА Новости»). Он подчеркнул, что развитие дипломатических отношений Китая с другими странами никогда не направлено против третьих сторон. Он отметил, что китайская сторона пригласила иностранных гостей на мероприятия, посвящённые 80-й годовщине победы китайского народа в войне сопротивления Японии и окончании Второй мировой войны. Целью этих мероприятий, по словам дипломата, является сохранение памяти о прошлом, поддержка мира и созидание будущего, а не создание союзов против кого-либо.