Путин принял участие в открытии Тихоокеанской железной дороги

Президент России Владимир Путин присоединился по видеосвязи к церемонии открытия Тихоокеанской железной дороги (ТЖД), передает корреспондент ТАСС.

Строительство заняло менее трех лет. Длина магистрали — свыше 500 км. Объем инвестиций в ТЖД оценивается в 146 млрд руб.

ТЖД построена целиком на частные инвестиции. Проектом занимается угледобывающая компания «Эльга». Магистраль связывает разрабатываемое компанией Эльгинское месторождение в Якутии с экспортным терминалом на побережье Охотского моря в Хабаровском крае.

Железную дорогу начали эксплуатировать в тестовом режиме с конца 2024 года, сейчас ведутся проектные работы по строительству второй линии. К 2026 году «Эльга» намеревается достичь на магистрали мощности перевозок угля в 30 млн т в год.

