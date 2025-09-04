Гостиничный бизнес идет в горы

Компания «Алтай сити», учредитель которой владеет гостиничным комплексом Pinewood, разрабатывает проект медицинского курорта на 40 номеров. Его планируется построить в Майминском районе Республики Алтай, стоимость оценивается в 300 млн руб. Ввести объект в эксплуатацию бизнесмен намерен в 2027 году. Участок под строительство оздоровительного комплекса компании будет предоставлен на условиях аренды. Эксперты отмечают растущий спрос на оздоровительные услуги как в России, так и в регионе, и считают, что курорт будет востребован.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Интерес инвесторов к оздоровительным комплексам эксперты связывают с ростом внутреннего туризма

В Республике Алтай заявлен проект строительства медицинского курорта на 40 номеров. Объект намерена построить компания ООО «Алтай Сити», учредитель которой владеет гостиницей Pinewood уровня «четыре звезды». Как рассказал «Ъ-Сибирь» основатель предприятия Дмитрий Слюсарев, в здании также разместятся ресторан на 100 мест, оздоровительный центр, банная зона и бассейн. В проект оздоровительного комплекса планируется инвестировать более 300 млн руб.

ООО «Алтай Сити» зарегистрировано в октябре 2023 года в Республике Алтай и работает в сфере санаторно-курортных услуг. Дмитрий Слюсарев является гендиректором и единственным учредителем компании, уставной капитал которой составляет 10 тыс. руб. По итогам 2024 года выручка у общества отсутствует.

Прогнозируемый поток курорта в год составит около 2,5 тыс. человек. Профиль объекта — диагностические программы, восстановительные и реабилитационные курсы, индивидуальные и групповые wellness-программы.

«Новый проект "Pinewood горная резиденция" — это отдельный комплекс, но в рамках общей экосистемы бренда Pinewood. Объекты будут связаны общей философией, но иметь разное назначение»,— рассказал Дмитрий Слюсарев.

Концепция курорта уже разработана, инвестор приступил к подготовке земельного участка под проект — на территории Майминского района, вблизи горнолыжного комплекса Сбера — «Манжерок». Компании он будет предоставлен на условиях аренды.

По оценке инвестора, посещаемость Pinewood увеличится на 20–25% в течение первых двух лет после запуска нового проекта. Окупаемость составит около 11,5 лет.

В консалтинговой компании Macon отмечают, что интерес к инвестированию в объекты санаторно-курортной недвижимости начал активно расти с 2020 года. По мнению аналитиков, он обусловлен всплеском внутреннего туризма, который увеличил спрос на гостиничные и рекреационные объекты. Туристический поток в Республике Алтай по итогам 2024 года вырос на 5% по сравнению с показателем 2023 года и составил 2,7 млн человек. Прогнозируется, что в 2025 году этот показатель вновь вырастет на 5-7%.

По состоянию на сентябрь 2025 года объем качественного предложения Республики Алтай и Алтайского края составляет 1,4 тыс. гостиничных номеров, почти половина которого (0,65 тыс. номеров) были открыты за последние три года (2023–2025 гг.), посчитали в NF Group.

«Мы ожидаем дальнейший рост привлекательности региона как туристического направления. Разнообразие туристических предложений, включая новые гостиницы, в том числе с медицинской составляющей, и горнолыжные комплексы, может способствовать дальнейшему увеличению потока туристов»,— комментирует руководитель проектов по гостиничной и курортной недвижимости NF Group Анна Саврасова.

Впрочем, есть вероятность, что запуск курорта в последствии может привести к переделу рынка и падению загрузки существующих объектов, полагает управляющий партнер Экспертной группы Veta Илья Жарский. «Но против этого аргумента выступает статистика по турпотоку в регион, которая за последние пять лет показала практически 50-процентную динамику. При такой ситуации есть причины верить в будущую заполняемость нового курорта, особенно если инвестор сможет реализовать запланированную бизнес модель и не будет новых экономических сюрпризов. В целом, этот проект создаст дополнительный турпродукт, а не просто перетянет гостей с других объектов»,— считает он.

Согласно данным Росстата по итогам 2024 года, за 10 лет количество туристов, размещенных для получения лечебных и оздоровительных процедур в санаториях и курортах России, увеличилось на 28%. Доля таких поездок составила 7% от общего количества путешествий по стране.

Лолита Белова