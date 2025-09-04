В РСТ прокомментировали сообщения о заражении туристов «странным вирусом» в Турции

Российский союз туриндустрии (РСТ) опроверг сообщения о случаях заражения «странным вирусом» среди российских туристов на турецких пляжах. В пресс-службе РСТ сообщили ТАСС, что крупные туроператоры не фиксировали массовых жалоб от отдыхающих россиян на инфекцию, вызванную бактерией Vibrio.

Telegram-канал SHOT сообщил о вспышке заболевания в Алании и Белеке. Якобы многие российские туристы жаловались на симптомы в виде рвоты, слабости и высокой температуры.

В пресс-службе РСТ подчеркнули, что летом традиционно увеличивается число обращений туристов с желудочно-кишечными заболеваниями, которые по симптомам часто похожи на пищевые отравления. Точную причину болезни можно установить только с помощью специализированных тестов в клиниках. Российским туристам рекомендовано при недомогании сразу обращаться в страховую компанию, турагентство или к гиду.