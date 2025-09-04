Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Герман Греф спрогнозировал ослабление рубля к концу года

На это могут повлиять снижения ставок

К концу года можно ожидать ослабления рубля, что снизит риски для экспортеров и бюджета. Об этом глава Сбербанка Герман Греф заявил журналистам на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«По всем нашим оценкам, курс (рубля.— ред.) должен до конца года ослабляться, что снизит риски для экспортеров и бюджета»,— сказал он. Господин Греф уточнил, что на снижение курса, в частности, будет влиять снижение ставок.

Согласно последнему макропрогнозу Сбербанка, национальная валюта к концу года ослабнет до 90 руб. за 1 доллар США.