Медведев предложил компенсировать замороженные активы «новой украинской землей»

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал информацию об отправке Великобританией военной помощи Украине за счет замороженных российских активов. Общая сумма оценивается в 1 млрд фунтов.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Британские воры передали российские деньги неонацистам», — заявил господин Медведев в Telegram.

Он высказал мнение, что России не удастся добиться возмещения в правовом порядке, в том числе в суде. Господин Медведев полагает, что остается «вернуть захваченное в натуральной форме». «То есть "украинской землей" и иным недвижимым и движимым имуществом». Он подчеркнул, что говорит «не про земли новых регионов России», потому что «они и так наши».

Помимо этого он допустил изъятие «ценностей Британской Короны ... в разных местах, включая и находящиеся в России».

