На сцене отыграют цену

Николай Цискаридзе считает необходимым введение потолка цен на билеты в театр. Об этом ректор Академии русского балета им. Вагановой сообщил на пресс-показе спектакля «Кабала святош» в МХТ им. Чехова, пишет ТАСС. По данным «Яндекс Афиши», за первое полугодие 2025 года средний чек на спектакли увеличился на 15%, примерно до 5 тыс. руб. Возможно ли ограничить рост цен на театральные билеты? С подробностями — Анжела Гаплевская.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В прошлом году посещаемость российских театров выросла на 3% по сравнению с 2023 годом, следует из статистики Минкульта. Она составила почти 40 млн человек. Театральные сборы выросли больше чем на 20%, примерно до 50 млрд руб. По мнению экспертов из «Яндекс Афиши», рост посещаемости связан с расширением репертуара театров, а также программой «Пушкинская карта».

Кроме того, у зрителей сейчас есть возможность выбирать спектакли разных ценовых категорий, считает пиар-директор МТС Live Дарья Голубева: «Мы считаем, что культурный рынок должен работать по тем же законам, что и любая другая сфера: спрос рождает предложение, и система динамического ценообразования позволяет гибко управлять стоимостью билетов именно рыночными методами. Всегда были и есть премиальные постановки, где цены выше среднего, потому что за ними стоит большой и сложный продакшн, рост издержек на оборудование и декорации, чтобы зрителя можно было удивлять чем-то новым. Мы видим, что театр остается доступным, если мы рассматриваем все предложение. Сегодня можно найти билеты от 500 руб.».

Спектакли стоимостью в 500 руб. действительно можно найти. Например, столько будет стоить билет на рок-оперу «Иисус Христос — суперзвезда» в театре Моссовета, а от 1 тыс. руб. начинаются цены на «Анну Каренину» в Театре оперетты. Однако билеты на самые ожидаемые премьеры могут стоить около 35 тыс. руб., отмечает театральный журналист Вячеслав Герасимчук: «Если мы говорим про безумный рост цен, то, конечно, можно отметить грядущую премьеру МХТ "Кабала святош", ценники на этот спектакль подскочили уже на старте продаж до 35 тыс. руб. за место в партере. На билеты в Музыкальный театр, в Большой, в Михайловский, в Мариинский, конечно, такие цены тоже встречаются. Все мы знаем про "Щелкунчика", который продается по каким-то космическим ценам. Но для драматического театра это скорее нонсенс».

По мнению Николая Цискаридзе, цены должны оставаться в пределах государственного потолка. «Не может билет на спектакль стоить столько же, сколько месячный оклад человека», — считает он. Ранее артист также же отмечал, что в театрах стало пусто, люди не могут позволить себе туда пойти. Кроме того, значительная часть билетов оказывается у перекупщиков.

Театральный журналист Вячеслав Герасимчук считает, что ограничение для цен можно ввести, но у каждого театра оно будет разным: «Большинство государственных театров живут на дотации, то есть то, что они получают от продажи билетов, идет уже на какие-то дополнительные нужды. Сами театры находят консенсус-стоимость, то есть они понимают, что есть спрос, есть предложение, поэтому выставляют такие высокие цены, понимая, что эти билеты все равно расхватают.

Я думаю, что если установят эти ограничения, то для каждого театра они будут свои, где-то это будет 10-15 тыс. руб., где-то — 20 тыс. руб.».

Число зрителей столичных театров в течение прошлого сезона превысило 5 млн человек, об этом заявляли в департаменте культуры Москвы. В новом ждут повышение показателей. Количество театральных событий тоже увеличилось: в прошлом году их стало на 5% больше, чем в 2023-м, почти 170 тыс. спектаклей. Кроме того, театры провели на своих площадках около 8 тыс. сторонних мероприятий и примерно 35 тыс. гастрольных.

Анжела Гаплевская, Дарья Мурыгина