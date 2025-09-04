На Ставрополье площадь тепличных комплексов увеличат на 12% в 2026 году

В 2026 году в Ставропольском крае площадь тепличных комплексов планируют увеличить почти на 12%. Об этом сообщил РБК Кавказ со ссылкой на данные регионального министерства сельского хозяйства.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Так, в 2025 году планируется ввести в эксплуатацию тепличный комплекс в Левокумском районе площадью 22,7 га. В 2026 году площадь теплиц увеличится на 16,5 га за счет введения в эксплуатацию производства в Предгорном муниципальном округе.

Реализация запланированных инвестпроектов поможет увеличить площадь теплиц до 375,5 га и прибавить 19 тыс. т к общему объему сбора овощей.

Сейчас на Ставрополье производством овощей защищенного грунта занимаются 12 тепличных хозяйств в Предгорном, Изобильненском, Кировском, Андроповском и Советском округах. Общая площадь комплексов составляет 336,3 га.

По данным Минсельхоза, в январе-июле тепличные хозяйства собрали 75,9 тыс. т овощей, что на 11,5% меньше показателя за аналогичный период прошлого года — 85,6 тыс. т. Так, сбор томатов уменьшился с 68,3 тыс. до 48 тыс. т, производство огурцов, напротив, увеличилось с 17,1 тыс. до 27,3 тыс. т. На долю пасленовых и салатов в 2025 году пришлось 0,6 тыс. т.

Наталья Белоштейн