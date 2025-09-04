В Тольятти начали восстанавливать фасад театра «Дилижанс»

В Тольятти начались работы по восстановлению фасада здания театра «Дилижанс». Они ведутся в рамках проекта «Театральная площадь» программы «Народный бюджет Самарской области», сообщили в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Первый этап проекта «Театральная площадь» был реализован в 2022 году. Тогда были выполнены работы по установке современных витражей, обустройству входных групп и замене всех окон.

Осенью 2025 года на втором этапе реализации проекта будут проведены следующие работы по восстановлению фасада здания театра: шлифовка фасадных стен из натурального камня по всему периметру здания, заделка дефектов плит на стенах, замена гранитных плит на цоколе здания, замена карнизов на крыше, замена дверей, работы по переносу сетей внешнего освещения здания.

По условиям программы, средства на реализацию проектов выделяются из регионального и городского бюджетов при условии софинансирования со стороны физических или юридических лиц в размере 7% от общей суммы расходов.

Алексей Алексеев