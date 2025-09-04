МВД: около 770 тыс. иностранцев находятся в России нелегально
В реестре контролируемых лиц МВД по состоянию на 1 сентября находятся около 770 тыс. иностранцев, которые не урегулировали свой правовой статус в России. Из них треть — женщины и дети. Об этом «Интерфаксу» рассказал замглавы МВД Александр Горовой в кулуарах ВЭФ-2025.
Урегулировать свой статус иностранцы могут до 10 сентября. После этого срока «наступают юридические последствия», вплоть до выдворения из России, уточнил господин Горовой.
Реестр контролируемых лиц ведомство запустило 5 февраля 2025 года. В него вносятся данные об иностранных гражданах, незаконно находящихся на территории РФ. Проверить информацию в реестре может любой желающий. Находящиеся в перечне ограничиваются в правах. Им, в частности, запрещается регистрировать юрлица и ИП, заключать браки, приобретать и регистрировать имущество, открывать банковские счета и менять водительские права.