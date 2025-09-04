ЦБ понизил прогноз по росту средств юрлиц в банках и повысил для физлиц

Банк России понизил прогноз по росту средств юридических лиц в российских кредитных организациях на 2025 год до 3-7%. Одновременно повышен прогноз по росту средств физических лиц до 11-15%. Это следует из данных аналитического отчета ЦБ РФ за второй квартал.

Отмечается, что понижение прогноза роста средств юрлиц с 5-10% связано с отрицательным приростом с начала года. При этом аналитики ожидают ускорения роста во второй половине года, в том числе благодаря бюджетным платежам.

С учетом высокой динамики средств физлиц прогноз диапазона прироста их средств увеличился с 7-12%. Кроме того, при прогнозировании брался в расчет ожидаемый сезонный приток средств в конце года.