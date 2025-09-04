Доля автобусов в Перми, работающих на газовом топливе, достигла 85%. За пять лет работы программы развития рынка газомоторного топлива в регионе количество газовых заправок увеличилось до 43, а к 2030 году вырастет до 65. В планах краевых властей — и дальше развивать сеть АГНКС в Пермском крае и переводить транспорт на газ как на более экологичное и экономичное топливо. Автобусные перевозчики констатируют, что за пять лет произошел качественный рывок в развитии газового транспорта и сегодня это наиболее удобный вид топлива, показавший свою эффективность. Однако, по словам экспертов, по мере развития программы выросла и стоимость газа, что делает покупку топлива не такой выгодной, как раньше.

Сегодня в Пермском крае насчитывается уже 43 АГНКС

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Сегодня в Пермском крае насчитывается уже 43 АГНКС

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Пермский край участвует в федеральной программе развития рынка газомоторного топлива в части увеличения количества метановых заправок с 2020 года. За это время количество таких заправок в крае выросло до 43, в том числе 17 — в Перми. В 2020 году в регионе было всего три таких заправки.

Как сообщили в министерстве транспорта Пермского края, в 2026 году планируется обу­строить три АГНКС (автомобильная газонаполнительная компрессорная станция), а с 2027 года — по четыре станции ежегодно, при условии софинансирования из федерального бюджета. Таким образом, к 2030 году плановый показатель по количеству объектов заправочной инфраструктуры достигнет 65 единиц, заверили в ведомстве.

Одним из лидеров рынка газозаправочных станций является компания «Газпром газомоторное топливо». Это единый оператор от ПАО «Газпром» по развитию рынка газомоторного топлива в Российской Федерации. Компания сотрудничает с федеральными и региональными властями, финансовыми институтами, производителями техники на метане и газобаллонного оборудования. Как уточнили в компании, 16 объектов газозаправочной инфраструктуры в Пермском крае принадлежат группе компаний «Газпром», из них девять АГНКС находятся в эксплуатации ООО «Газпром газомоторное топливо». Это пять АГНКС в Перми и по одной в Соликамске, Березниках, Чайковском и Краснокамске. По данным компании, в 2023 и 2024 годах объем реализации компримированного (сжатого) природного газа с АГНКС «Газпром газомоторное топливо» остается неизменным и составляет около 26 млн куб. м ежегодно.

В 2024 году со станций «Газпром газомоторное топливо» в регионе реализовали 25,7 млн кубометров природного газа. «В воздух не попало 50 тыс. тонн парниковых газов в CO2-эквиваленте. Для компенсации такого объема парниковых газов потребовалось бы как минимум 138 квадратных километров леса, а это 17% площади Перми. Выбросы загрязняющих веществ сократились на 811 тонн, то есть водители региона благодаря заправке метаном не позволили загрязнить воздух почти 12 вагонами сажи»,— пояснили в «Газпром газомоторное топливо». В компании также заметили, что сеть АГНКС «Газпрома» в Пермском крае обладает значительным производственным потенциалом для увеличения заправки транспорта природным газом. Загрузка АГНКС сегодня позволяет нарастить количество заправляемого транспорта более чем в два раза.

«В среднесрочной перспективе ООО „Газпром газомоторное топливо“ не планирует строительство новых объектов в Пермском крае. За счет установки терминалов компании на партнерских АГНКС у водителей есть возможность пользоваться скидками на широкой сети заправочных станций»,— уточнили в компании.

Кроме структур «Газпрома», газовые заправки в Пермском крае эксплуатируют пермская сеть «Экойл», пермская компания «Метан Сити» и ЛУКОЙЛ. Часть заправок была построена в рамках приоритетных инвестиционных проектов (ПИП). Статус ПИП дает возможность инвесторам получать льготы по налогам на прибыль и имущество, инвестиционные налоговые вычеты, земли в аренду без торгов, субсидии из регионального бюджета и другие преференции. Строительство одной заправки оценивается примерно в 100 млн руб.

Сейчас доля автобусов в Перми, работающих на газе, составляет 74%

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Сейчас доля автобусов в Перми, работающих на газе, составляет 74%

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Топливное преимущество Наряду с развитием газовой инфраструктуры планомерно увеличивается количество транспорта, работающего на газе. Как рассказали в минтрансе, за пять лет с привлечением федеральных и региональных средств количество переоборудованных транспортных средств, использующих в качестве моторного топлива метан, составило свыше 8 тыс. За 2025 год по программе переоборудовано 1350 транспортных средств.

Особое внимание уделяется переводу общественного транспорта на газ. Так, например, в столице Прикамья использование автобусов, работающих на газе, было одним из условий участия в конкурных процедурах для заключения контрактов на обслуживание городских маршрутов. В мэрии Перми сообщили, что сегодня на газомоторном топливе работает 606 автобусов, что составляет около 74% парка. Общее количество автобусов, работающих на маршрутах в краевой столице — 809. «По мере перезаключения контрактов с перевозчиками количество газомоторной техники наращивается. Новые условия контрактов предусматривают использование только газомоторных или электрических автобусов для всех классов вместимости, кроме малого»,— рассказали в департаменте транспорта мэрии Перми.

В связи с переходом на новые контракты и обновлением автобусов, к концу 2025 года доля автобусов на метане в Перми составит 85%. В минтрансе уточнили, что требования об использовании транспортных средств на газомоторном топливе включаются в контракты при наличии газозаправочной инфраструктуры на маршруте.

На межмуниципальных маршрутах показатели немного ниже. Так, по данным минтранса, доля таких автобусов в 2025 году — 64,3%, по сравнению с прошлым годом показатель увеличился на 8%. Как пояснил в мае на заседании инфраструктурного комитета Законодательного собрания Пермского края замминистра транспорта, начальник управления транспортного обслуживания Александр Полыгалов, это связано с тем, что не во всех муниципалитетах установлены газовые заправки. Например, таких заправок пока нет в Очере и Красновишерске. Однако в будущем планируется расширить сеть АГНКС в этих территориях, после чего транспорт и там будет переведен на газ.

Как сообщили в министерстве транспорта, с 2026 года ежегодно планируется переоборудовать не менее 1 тыс. единиц транспортных средств на использование компримированного природного газа (метана) в качестве моторного топлива.

В ООО «Газпром газомоторное топливо» отметили востребованность государственных субсидий на перевод транспорта в Пермском крае на природный газ. «В 2025 году на эти цели из бюджета было выделено 47,5 млн руб. И уже в середине года все средства были израсходованы целевым образом, что свидетельствует о высоком спросе и готовности жителей Пермского края переходить на современное и экономичное топливо»,— подчеркнули в компании.

В Приволжском федеральном округе, по данным за 2024 год, Пермский край занял второе место после Нижегородской области по количеству транспорта, переведенного на метан, опередив при этом Республику Башкортостан.

По данным ежегодного издания «Рейтинг регионов России по уровню развития рынка газомоторного топлива», Пермский край входил в десятку лидеров России в 2021 и 2023 годах. «По данным за 2024 год, регион снизил позиции до 17-го места, но необходимо отметить его существенный потенциал в дальнейшем развитии рынка экологичного природного газа как моторного топлива за счет активного перевода транспорта и дальнейшего развития инфраструктуры, а также принятия региональных мер государственной поддержки»,— рассказали в «Газпром газомоторное топливо».

Руководитель рабочей группы по пассажирским перевозкам Пермской ТПП Александр Стерлягов пояснил, что за последние пять лет произошел качественный рывок в развитии инфраструктуры для газовых автобусов. По его словам, сейчас для большинства перевозчиков Перми нет проблем, связанных с газовыми заправками, как это было раньше. Сегодня можно быстро заправиться в нескольких точках, и это делает газ удобным видом топлива. Он уточнил, что хотя газовые автобусы стоят дороже, эта разница нивелируется благодаря федеральной программе, компенсирующей заводу-производителю около 2,5 млн руб. На эту сумму завод делает перевозчику скидку. Таким образом, стоимость дизельного и газового автобуса сопоставима.

Директор ООО «АААвто» Александр Антипов отмечает, что его предприятие полностью обслуживается газовыми автобусами уже четыре года. На городских и межмуниципальных направлениях, где работает его предприятие, проблем с газовыми заправками нет. Господин Антипов подчеркнул, что эксплуатация газовых автобусов имеет свои плюсы и минусы, как и любой другой техники. Переход на газ четыре года назад был экономически выгоднее — стоимость «дизеля» была серьезно выше газа. Однако, по словам предпринимателя, за последние четыре года, в связи с развитием рынка газовой техники, выросла и стоимость газа. Так, 1 куб. м газа за четыре года подорожал с 16 до 24 руб. «Это все еще дешевле, чем дизель, но уже не так выгодно, как раньше»,— добавил Александр Антипов. По его мнению, пока приобретение газовой техники диктуется условиями контрактов. Но если таких условий не будет, нужно будет считать, какие автобусы использовать.

