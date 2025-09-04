Глава СКР поручил организовать в Ульяновске проверку фактов жестокого обращения с животными

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ульяновской области Сергею Михайлову организовать проверку по факту возможного жестокого обращения с животными в Ульяновской области, сообщил в четверг информационный центр СКР

Накануне, отмечает ведомство, в соцмедиа было размещено обращение к председателю СКР, в котором сообщается, что в Ульяновской области на одном из медиаресурсов размещаются материалы, на которых демонстрируется жестокое обращение с животными.

В одном из Telegram-каналов региона сообщалось о появлении в Ульяновске неких живодеров, которые размещают в соцсетях видео жестокого издевательства над кошками и их убийства. В публикациях живодеры даже указали номера своих мобильных телефонов. Зоозащитники незамедлительно обратились В УМВД и СУ СКР с просьбой найти живодеров и возбудить уголовное дело. По мнению зоозащитников, даже если не будет доказан факт убийства животных, сама по себе такая пропаганда жестокого обращения с животными — уголовно наказуемое деяние. В среду вечером стало известно, что после массовых обращений общественности в правоохранительные органы преступный Telegram-канал был заблокирован, однако, по информации зоозащитников, тут же появился новый. Информацию по нему зоозащитики тоже передали в СУ СКР. Они также отмечают, что опасность ситуации в том, что в обсуждение своих издевательств преступники целенаправленно вовлекают детей, предлагая выполнить какие-либо поручения за приостановление издевательств.

В СУ СКР «Ъ-Волга» отметили, что проверка ведется, но пока об ее итогах говорить рано.

