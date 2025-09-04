Главой нового министерства в Омской области назначена Татьяна Денисова
Татьяна Денисова заняла пост министра молодежной политики Омской области. Информация об этом размещена на официальном портале правительства региона.
«Она зарекомендовала себя как специалист, умеющий эффективно работать с молодежью, с опытом организации масштабных мероприятий»,— представил губернатор Виталий Хоценко госпожу Денисову на заседании областного правительства. Биографии министра на сайте министерства пока нет. По данным омских СМИ, ранее она работала в аппарате губернатора.
Указ о создании министерства молодежной политики господин Хоценко подписал в мае этого года. Оно сформировано на базе ранее существовавшего главного управления молодежной политики.