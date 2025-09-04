Жительница Воткинска осуждена за покушение на незаконный сбыт наркотиков

Ленинский райсуд Ижевска вынес приговор 34-летней жительнице Воткинска, признанной виновной в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере (ч. 4 ст. 228.1 УК РФ), сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие считает, что весной 2025 года фигурантка приобрела героин у неустановленного лица путем изъятия из тайниковой закладки с целью дальнейшего сбыта. В апреле она была задержана сотрудниками полиции, при личном досмотре у нее было изъято более 330 г наркотиков, расфасованных в 118 упаковок.

Суд назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу.