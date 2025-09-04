В Татарстане направили 979,5 млн рублей на капремонт объектов культуры

В Татарстане направили 979,5 млн руб. на реставрацию 27 объектов культурного значения. Об этом сообщает Минстрой Республики Татарстан.

На ремонт 19 сельских домов культуры выделено 531,5 млн руб. 17 из них уже отремонтированы. В программу вошли три детских школы искусств и четыре объекта ТЮЗа. Также ведутся работы по реставрации объекта культурного наследия «Усадьбы Боратынского» в Казани.

Средства выделены в рамках реализации федеральной программы «Семейные ценности и инфраструктура культуры» и трех республиканских программ.

Марк Халитов