На голубом газу

В рамках программы догазификации в Пермском крае с 2021 года было газифицировано свыше 35 тыс. домовладений, тогда как за предыдущие 60 лет в регионе подключили к газу всего 117 тыс. домов. Уровень газификации региона вырос на 22%. Депутаты заксобрания отмечают, что основная проблема — низкий процент исполнения договоров (58%). Жители направляют заявку для участия в программе, чтобы бесплатно получить техническую возможность подключения к газу, но впоследствии газ так и не подключают. Наличие технической возможности подключения капитализирует стоимость участка на 350–500 тыс. руб. Эксперты считают, что повлиять на предприимчивых пермяков, решивших за государственный счет поднять стоимость своей недвижимости, нельзя.

Фото: АО «Газпром газораспределение Пермь»

Фото: АО «Газпром газораспределение Пермь»

Пермский край уже пять лет участвует в программе догазификации. Еще в 2021 году регион оказался в числе 15 субъектов РФ, в которых власти и «Газпром» договорились провести догазификацию. Программа реализуется по поручению президента РФ.

Догазификация — строительство газовых сетей к частным домовладениям в уже газифицированных населенных пунктах без привлечения средств граждан. Те домовладения, которые находятся в населенных пунктах, где есть газ, будут догазифицироваться до границ земельного участка бесплатно. В Прикамье краевые власти оплачивают газовикам не только доведение газа до дома, но и субсидируют покупку газового оборудования. Основные расходы несет Единый оператор газификации — ООО «Газпром газификация» (ГГ). По данным краевого министерства ЖКХ, на начало 2025 года расходы на догазификацию в регионе составили 26,3 млрд руб.

Как сообщили BG в АО «Газпром газораспределение Пермь» (ГГП), всего на август 2025 года было заключено 72 тыс. договоров о подключении газа, по 68 тыс. заявок обеспечена техническая возможность подключения, по 36 тыс. договоров был пущен газ. Газ дотянулся до 572 населенных пунктов Прикамья.

В компании обратили внимание на масштаб выполненных работ: за всю историю газификации края, начиная с 1965 года, в регионе было газифицировано 117 тыс. домов, сейчас более трети от этого объема подключено всего лишь за четыре года.

Запущенная программа положительно отра­зилась на уровне газификации в Пермском крае. В конце 2021 года он составлял в среднем по региону 62,9%, при этом более высокий уровень отмечался в городах Прикамья — 73%, тогда как на селе — только 30,9%. На конец 2024 года уровень газификации вырос до 77%, то есть 22% за три года. На селе доля выросла на треть — до 38%, в крупных городах сразу на 40% — до 88,7%.

Как следствие, у газовиков выросли поставки газа. В 2024 году объем транспортировки газа в Пермском крае составил 15,8 млрд куб. м, сообщило АО «Газпром газораспределение Пермь» (ГГП) в своем годовом отчете. Годом ранее этот показатель составлял 14,1 млрд куб. м. Рост составил 12%. Сами газовики связывают рост с догазификацией населения, а также с увеличением потребления газа Пермской ГРЭС.

В первый год работы программы было подключено к газу 1,2 тыс. домов, на второй — 4,1 тыс. Сейчас уровень подключений вырос — в 2023 и 2024 годах запускалось по 15 тыс. домов. В 2025 году в АО «Газпром газораспределение Пермь» планируют запитать голубым топливом более 17 тыс. объектов, такие же планы для себя газовики ставят на 2026 год.

Количество желающих подключить бесплатно газ в Пермском крае продолжает увеличиваться, фиксируют в АО «Газпром газораспределение Пермь». Сама программа действует бессрочно.

Эх, не подключай Между тем ход реализации программы догазификации обратил на себя внимание депутатов заксобрания Пермского края. Еще в начале года депутаты, обеспокоенные сигналами с мест, попросили правительство Пермского края проанализировать сроки пуска газа домовладениям после окончания строительно-монтажных работ. А на недавнем заседании инфраструктурного комитета они обсудили низкие, по их мнению, темпы подключений относительно заявок. Сейчас, по данным «Газпрома», уровень исполнения заключенных в 2021–2025 годах договоров составляет всего 58%. Депутаты также отметили долгие сроки подключения к газу. По информации зампреда комитета заксобрания Александра Третьякова, сейчас по программе догазификации, чтобы получить услугу бесплатно, пермяку нужен год — от постановки на очередь в «Газпроме» до пуска газа. Он предложил подумать, как ускорить и оптимизировать этот процесс.

По данным регионального минЖКХ, меньше всех исполнений договоров приходится на Кизеловский округ. Здесь было заключено 244 договора, газовики создали условия для подключения 180 присоединений, но состоялось лишь 30 пусков газа. Таким образом, уровень подключений в этом городе чуть более 16%. В числе аутсайдеров также Юрлинский муниципальный округ (Коми-округ). Статистика здесь такова: на 845 договоров всего 200 выполненных (25%). В «топ-3» также входит Губахинский округ с его 889 договорами и 249 подключениями (32% исполнения договоров). Среди аномально низких темпов подключений и Сивинский округ (201 договор, 64 исполненных, 32%). Двадцать территорий находятся в зоне «середняков», где уровень исполнения от 43 до 59%. Среди успешных, по версии минЖКХ, 14 территорий (процент исполнения — от 60 до 78).

Фото: АО «Газпром газораспределение Пермь»

Фото: АО «Газпром газораспределение Пермь»

В числе наиболее успешных по подключениям газа территорий Прикамья — Пермский округ (4,9 тыс. договоров и 3,9 тыс. подключений, процент исполнения — 78), Березовский округ (362 договора, 281 подключение, 78%), Добрянский округ (1,4 тыс. договоров, 831 подключение, 70%).

Отчитываясь перед депутатами, министр ЖКХ края Наталья Киселева назвала, по ее мнению, основную причину неподключений — отсутствие средств на приобретение газового оборудования. Для решения этой проблемы правительство края взяло на себя повышенные обязательства и стало субсидировать больше работы для подключения газа.

Прежде бюджет субсидировал такие работы: создание проекта от точки присоединения сети до точки газопотребления, строительство газопровода, строительство газорегуляторного пункта. С июля 2024 года бюджет расширил финансирование. Появились такие работы, как проектирование всей сети газопотребления, установка газовой плиты, приборов учета газа. Минимальная стоимость субсидии для подключения выросла с 34 тыс. до 71 тыс. руб. В 2022–2024 годах бюджет выделил субсидии на 291 млн руб. (субсидии получили 10 тыс. домовладений). В 2025–2027 годах ожидается, что объем субсидий гражданам на подключение газа составит 897 млн руб. (субсидию могут получить 12 тыс. домовладений).

Также, по словам министра, был расширен список льготников, которые получают не более 100 тыс. руб. компенсации за услугу по присоединению к газу. Сейчас льготы имеют ветераны Великой Отечественной войны (ВОВ), боевых действий, инвалиды ВОВ и боевых действий, члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников ВОВ, ветеранов боевых действий, многодетные семьи и малоимущие граждане, участники СВО и члены их семей, инвалиды I группы, лица, осуществляющие уход за детьми-инвалидами. За эти средства им проектируют газопровод, проводят изыскания на месте, строят газопровод, покупают и устанавливают котел, водонагреватель, счетчики газа.

В 2023–2024 годах компенсацией воспользовались 2 тыс. человек. Сумма оказанных льгот составила 177 млн руб. В 2025 году предполагается, что льготу получат 500 домовладений на 50 млн руб.

Все эти меры, по мнению министра, помогли увеличить статистику по запуску газа. По данным Натальи Киселевой, с начала этого года уровень подключений вырос на 16%. Число отстающих территорий сократилось до четырех муниципалитетов. По информации министра, пуск газа после окончания строительно-монтажных работ до границ земельных участков заявителей составляет в среднем 110–120 дней, то есть примерно четыре месяца, а не год.

А газ попрошу остаться Председатель инфраструктурного комитета заксобрания края Павел Черепанов считает, что собственники с помощью бесплатного подведения газопровода к их участкам пытаются монетизировать стоимость своей земли. В дальнейшем участок с возможным подключением газа становится дороже. «Если год прошел, а они ничего не подключили, то, скорее всего, и не подключат»,— полагает он. Депутаты отметили, что в таком случае это неэффективная трата краевых средств — их можно было бы направить на строительство газопроводов для тех, кому это действительно необходимо.

При этом, как выяснили депутаты, санкции для тех заявителей, которые не исполнили обязательства по договору, не предусмотрены. Потребовать возвращения средств невозможно — бюджетные субсидии поступают сразу напрямую в «Газпром», который потом и оказывает услугу по подключению.

Между тем Наталья Киселева отметила, что не видит проблем с вновь заключаемыми договорами, в рамках которых край полностью субсидирует подключение газа. Не подключаются к газу владельцы тех участков, которые заключили договоры в 2021–2023 годах, еще до введения компенсаций на покупку газового оборудования. «Здесь у нас ситуацию самостоятельно отрабатывают муниципалитеты. Процесс идет медленно,— призналась министр.— Идет общение с владельцами участков, убеждаем их подключаться. Ищем какие-то варианты. К сожалению, повторно выдать субсидию мы не можем»,— отметила она.

Депутат Алексей Золотарев предложил изменить принцип выдачи субсидии — давать средства по факту подключения и не давать при ее отсутствии. Ему возразили, что деньги поступают напрямую в «Газпром» и домовладелец их не видит.

В итоге члены комитета попросили правительство осенью представить им информацию о количестве заявителей, не подключившихся к газоснабжению через год после окончания работ. «Хотя бы будем знать, какое количество людей так пользуется программой догазификации»,— резюмировал Павел Черепанов.

Гендиректор агентства недвижимости «Респект» Алексей Ананьев подтверждает, что подведение газопровода до границы участка повышает стоимость недвижимости. «В среднем появление газа увеличивает стоимость участка от 350 тыс. до 500 тыс. руб. Это действительно увеличивает капитализацию актива»,— считает эксперт.

Помимо этой причины на количестве исполнений договоров сказываются и различные технические и финансовые причины на местах, пояснил BG депутат Александр Третьяков. «Где-то есть вопросы с оплатой работ подрядчику, где-то вопросы с документами на построенный газопровод. В любом случае это приводит к простоям построенных объектов, и в каждом случае надо разбираться отдельно»,— считает он. Павел Черепанов отметил, что бывают ситуации, когда домовладельцы подключились к трубе быстрее, чем «Газпром» получает возможность приступить к подаче топлива — из-за технических регламентов компании.

В АО «Газпром газораспределение Пермь» причины задержки пообещали прокомментировать позднее.

Вячеслав Суханов