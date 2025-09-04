Бывшие сотрудники «ОКБМ Африкантов» обжаловали приговор за взятку

Нижегородский областной суд рассмотрит апелляционные жалобы защиты бывшего заместителя директора АО «ОКБМ Африкантов» Евгения Малышева и экс-начальника департамента объединенного производства предприятия Василия Аверьянова. В августе обоих осудили на восемь лет заключения за получение взятки в несколько миллионов рублей. Также обоих производственников по приговору решено оштрафовать на 15 млн руб. за коррупцию. Осужденные не согласны с таким жестким наказанием, тем более что бывший зам вину не признал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Уголовное преследование управленцев «ОКБМ Африкантов» было связано с поставкой импортного станка стоимостью €1,8 млн. После начала в 2022 году СВО на Украине и введения западных санкций предприятие Росатома было вынуждено закупать необходимое оборудование в обход по параллельному импорту. Компания «Нижпроминжиниринг» смогла поставить станок с большим опозданием и некомплектом оснастки. Тем не менее, в ОКБМ комиссионно приняли оборудование без замечаний и применения неустоек к поставщику. Впоследствии в рамках расследования он дал показания на работников заказчика об обстоятельствах сделки.

В прокуратуре также остались недовольны обвинительным приговором Евгению Малышеву и Василию Аверьянову, считая его мягким. В прениях прокурор просил осудить обвиняемых на 10 лет со штрафами в 50 млн. Поэтому надзор также обжаловал приговор, намереваясь ужесточить наказание. В «ОКБМ Африкантов» не комментируют уголовное преследование своих бывших сотрудников.

Иван Сергеев