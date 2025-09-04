Оверчук рассказал о сокращении торговли России и Армении

Взаимная торговля России и Армении в этом году сократилась, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. По итогам года объем торговли может составить чуть более $6 млрд, что вдвое меньше показателей 2024 года.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Она сократилась значительно. Мы ожидаем, что к концу года она упадет по сравнению с прошлым годом в два раза. Если в прошлом году было 12,4 млрд, то в этом году будет в районе шести, может быть чуть побольше»,— заявил господин Оверчук журналистам в кулуарах Восточного экономического форума (цитата по «РИА Новости»).

Летом премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл на Алтай и встретился с российским премьер-министром Михаилом Мишустиным. Как сообщал Алексей Оверчук, Россия обеспокоена сокращением товарооборота с Арменией, а министры обсуждали, как эту ситуацию можно исправить. В 2024 году показатель достиг $12,7 млрд, увеличившись в 1,6 раза, однако взаимная торговля «недосчиталась» $2 млрд, а возможные потери в этом году могут составить уже $6 млрд.