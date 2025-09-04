В Рыбинске перекроют Окружную дорогу

В Рыбинске 7 сентября будет перекрыто движение по Окружной автомобильной дороге на участке от улицы Ошурковской до автодороги, ведущей в сторону Ярославского тракта. Об этом сообщили в областном министерстве дорожного хозяйства и транспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс. Карты Фото: Яндекс. Карты

Дорожное движение будет ограничено с 6:00 до 15:30 в связи с проведением финала Кубка России по лыжероллерным гонкам. Также 7 сентября с 00:00 до 06:00 будет запрещена остановка транспортных средств. Изменится движение автобусов № 500, 504, 506 и 516.

«От КДП Рыбинска автобусы проследуют по улицам Пушкина, Плеханова, Гоголя, Карякинской, Советской, Герцена, Максима Горького, Захарова, Куйбышева, Орджоникидзе, Ярославскому тракту и Ошурковской до автомобильной дороги Р-151 Рыбинск — Ярославль, а затем продолжат движение по своим маршрутам»,— сообщили в профильном министерстве.

Расписание транспорта не изменится. Ранее в администрации Рыбинска сообщали, что соревнования по лыжероллерам начались в Лыжно-биатлонном центре «Демино» индивидуальной гонкой. Там же 4 сентября пройдут гонки преследования. 6 сентября на Аллее Славы состоится спринт, 7 сентября станет заключительным днем соревнований — запланированы масс-старты на 20–30 км.

Алла Чижова