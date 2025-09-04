Баррель как предчувствие

УФНС по Прикамью зафиксировало снижение поступлений от работающих в регионе крупных нефтедобывающих компаний в консолидированный бюджет страны. Речь идет о налогах на прибыль и добычу полезных ископаемых, поступления от которых сократились на 32 и 25% соответственно. По данным экспертов, похожие тенденции наблюдаются и в других регионах. Снижение выплат может быть связано с падением цен на нефть и снижением общей маржинальности бизнеса из-за проблем с экспортом. Особенно это касается независимых игроков, возможности сбыта которых весьма ограничены. Участники рынка надеются, что ситуацию исправит рост цен на углеводороды.

В последние несколько лет на территории Прикамья наблюдается небольшой рост добычи нефти

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ В последние несколько лет на территории Прикамья наблюдается небольшой рост добычи нефти

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Наложенники ситуации За первые семь месяцев текущего года поступления по налогу на прибыль организаций Прикамья в консолидированный бюджет страны сократились на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составили 52 млрд руб. Из отчетности об итогах работы УФНС по Пермскому краю следует, что в прошлом году поступления за семь месяцев по этому налогу были зафиксированы на уровне 52,6 млрд руб., но и тогда было зафиксировано падение поступлений на 15,1%.

Руководитель УФНС по Пермскому краю Наталья Гурова отметила, что основными плательщиками по этим налогам в Прикамье являются компании, которые занимаются добычей нефти и природного газа. На вопросы BG госпожа Гурова уточнила, что поступления от трех таких крупнейших плательщиков налога на прибыль по итогам семи месяцев сократились на 34,7%, или чуть больше чем на 1,6 млрд руб. Снижение поступлений по НДПИ составило 24,8%, или 115,6 млн руб. При этом по итогам четырех месяцев 2025 года рост по налогу на прибыль организаций был 49,6%, по налогу на добычу полезных ископаемых — 14,2%. «Уменьшение поступлений за семь месяцев связано со снижением цены на нефть на 12% к уровню аналогичного периода прошлого года, а также с тем, что в феврале 2024 года нефтедобытчики разово уплатили дополнительную сумму НДПИ на нефть за октябрь — декабрь 2023 года»,— объяснила руководитель УФНС по региону.

Управляющий партнер IPM Consulting Вадим Тедеев отмечает, что схожую тенденцию сокращения поступлений по НДПИ и налогу на прибыль можно наблюдать и в других регионах. Об этом свидетельствует в том числе отчетность региональных УФНС и аналитические отчеты. Например, аналогичная ситуация в Ханты-Мансийском автономном округе, Татарстане, Башкирии и регионах Сибири. «Хотя и в разной степени, но снижение поступлений там также наблюдается,— говорит эксперт.— Это указывает на то, что проблема не является локальной для Пермского края, а имеет более широкий, отраслевой характер».

Господин Тедеев говорит, что такая ситуация может быть связана не только с сокращением добычи, но и, например, со сложностями со сбытом продукции, что напрямую влияет на выручку и, как следствие, на прибыль компаний. «Безусловно, общее падение маржинальности бизнеса в отрасли тоже сыграло свою роль. Маржинальность может снижаться из-за различных факторов, включая рост издержек производства, изменение цен на нефть и газ на мировом рынке, а также введение дополнительных налогов или увеличение существующих налоговых ставок»,— поясняет он. Кроме того, санкции и ограничения, введенные против России, могут оказывать долгосрочное давление на отрасль. Речь идет об ограничении доступа к ряду технологий, рынкам и финансовым ресурсам, что также может влиять на прибыльность компаний.

Свою роль в снижении прибыли, по словам эксперта, могут играть и «региональные аспекты». Например, трудность извлечения запасов на определенных месторождениях увеличивает издержки производства. Влияние на прибыльность оказывает и вид добываемой нефти, поскольку «тяжелая» (высоковязкая) нефть требует больше издержек, в то время как с «легкой» (светлой) нефтью работать легче и выгоднее.

Объем добычи нефти в Пермском крае независимыми компаниями оценивается примерно в 500 тыс. тонн

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Объем добычи нефти в Пермском крае независимыми компаниями оценивается примерно в 500 тыс. тонн

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Добычная ситуация Данные об объеме нефтедобычи в России и регионах страны не раскрываются Росстатом с апреля 2023 года. В январе вице-премьер Александр Новак сообщил, что по итогам прошлого года добыча сократилась на 2,6% и составила 516 млн тонн, экспорт вырос на 2,4% — до 240 млн тонн.

По прогнозам аналитиков Kasatkin Consulting, в текущем году объем добычи останется примерно на таком же уровне, а в следующем увеличится на 0,6%. При этом специалисты прогнозируют, что из-за негативных тенденций на рынке выручка нефтяников в долларах снизится на 10%, а в рублях — на 13%.

В Пермском крае крупнейшей компанией, работающей в этой отрасли, является ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» и его дочерние структуры. В разные годы на них приходилось 95–96% от общего объема добытой в регионе нефти. В мае ПАО «ЛУКОЙЛ» опубликовало отчет деятельности группы за 2024 год. Судя по документу, уровень добычи в прошлом году снизился на 2,4% и составил 80,4 млн тонн. В компании такую динамику объясняют условиями соглашения ОПЕК+, а также дополнительными обязательствами ряда стран-участниц по сокращению добычи.

В отчете ПАО не разглашаются данные, сколько нефти «ЛУКОЙЛ» добыл в каждом субъекте присутствия. При этом в документе приводятся данные о добыче в географических регионах Западная Сибирь, Поволжье, Тимано-Печора и Предуралье. В последний входит и территория Пермского края. Судя по отчету, лидером по объему нефтедобычи ожидаемо является Западная Сибирь, где компания получила 42% от всей извлеченной нефти. Второе место занимает Тимано-Печора с показателем 20%. В Предуралье, по данным «ЛУКОЙЛ», в прошлом году было добыто 19% нефти, то есть 15,276 млн тонн. Это примерно совпадает с последними официальными данными об объеме извлеченной компанией нефти на территории Прикамья в 2021 году. Тогда «ЛУКОЙЛ» отчитался о добыче 15,3 млн тонн, а по итогам 2022 года — о 15,447 млн тонн.

По словам заместителя начальника департамента по недропользованию по Приволжскому федеральному округу Андрея Белоконя, в процентном соотношении доля группы «ЛУКОЙЛ» в объеме добычи нефти практически неизменна в течение долгого времени. Также он отмечает, что в последние несколько лет на территории Прикамья наблюдается небольшой рост добычи. «Это, безусловно, позитивный момент, но нужно отметить, что в масштабах страны это небольшой процент, основной объем нефти извлекается в других регионах»,— уточнил господин Белоконь.

В отчете ПАО «ЛУКОЙЛ» сообщается и о снижении объема эксплуатационного бурения в 2024 году на 10,6% — до 3,505 млн м. На долю Предуралья пришлось 13% в общем объеме проходки (совокупный объем буровых работ.— BG), это второе место из четырех регионов. Отрицательную динамику в группе также объясняют условиями соглашения ОПЕК+. Ограничения на добычу нефти в его рамках действуют еще с 2020 года. В этом году соглашение продолжает работать, при этом в апреле — июле прошлого года суточный объем добычи по стране, по данным властей, превышал установленные ограничения. Планировалось, что излишки производства будут компенсированы сокращением добычи с октября по ноябрь прошлого года и с марта по сентябрь текущего. Уже в декабре прошлого года страны-участницы соглашения решили постепенно повышать добычу с апреля, а с июля она должна вырасти до 411 тыс. баррелей в сутки, что сравнимо с трехмесячным приростом. Спрос на российскую нефть сдерживается американскими санкциями.

Тень независимости Объем добычи нефти в регионе независимыми компаниями собеседники в отрасли оценивают примерно в 500 тыс. тонн. По данным одного из источников, такие игроки хоть и могут претендовать на государственную помощь, но фактически предоставлены сами себе. «Для каждого региона в рамках исполнения соглашения ОПЕК+ устанавливается квота на добычу нефти,— рассказывает собеседник.— Цифры, кто сколько добывает, обсуждаются на уровне правительства, но только с крупными игроками. Это понятно, поскольку если необходимо уменьшить объем, то проще договориться с ними, чем уговаривать небольшие предприятия».

Независимые игроки, которые являются плательщиками НДПИ, показывали стабильные финансовые результаты и по итогам 2023–2024 годов, а часть из них в прошлом году увеличила выручку от продаж и прибыль. Так, АО «Уралнефтесервис», по данным «СПАРК-Интерфакс», по итогам прошлого года отчиталось о выручке от продажи в размере 7,95 млрд руб., в прошлом году этот показатель составил 6,6 млрд руб. Чистая прибыль общества за прошлый год возросла до 510 млн руб. (154,7 млн руб. в 2023 году). Выручка ООО «Сиаль» (контролируется структурами бывшего директора «Транснефти» Шафагата Тахаутдинова) зафиксирована на уровне 2,042 млрд руб. (1,772 млрд руб. в прошлом году). Чистая прибыль компании составила 742 млн руб. (704 млн руб.). ООО «УНК-Пермь» незначительно уменьшило чистую прибыль, со 182 млн до 170 млн руб. Выручка общества составила 2,042 млрд руб. (1,772 млрд руб. в 2023 году).

Совладелец нефтедобывающей компании «УНК-Пермь» Геннадий Кузнецов полагает, что снижение налоговых поступлений связано с ценой на нефть. «Она стабильно падает с нового года, соответственно уменьшается и маржинальность бизнеса,— рассказывает господин Кузнецов.— Если цена пойдет вверх, то и с прибылью станет лучше». При этом бизнесмен отмечает, что независимые компании испытывают проблемы со сбытом, такие игроки сейчас вынуждены продавать сырье на внутреннем рынке. По его словам, сейчас фактически единственный способ продать нефть на экспорт — это ее транспортировка морским путем на танкерах. «Но у небольших компаний просто нет таких объемов, поэтому они вынуждены продавать ее крупным игрокам, которые работают с морскими перевозчиками, с большим дисконтом. Кроме того, цены на фрахт растут. Нефтяной бизнес никогда не был простым, а сейчас тем более»,— говорит предприниматель.

